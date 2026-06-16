شكرا لقرائتكم خبر الحدود الشمالية.. مراع واسعة وروضات موسمية ترسم ملامح السياحة البيئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزخر منطقة الحدود الشمالية بمقومات طبيعية وبيئية متنوعة جعلتها من أبرز الوجهات الواعدة في مجالات السياحة البيئية والصحراوية، بما تحتضنه من مراع واسعة وروضات موسمية وتضاريس صحراوية فريدة تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وجودة الحياة.

وتتحول مساحات واسعة من المنطقة خلال مواسم الأمطار والربيع إلى بيئات طبيعية جاذبة للمتنزهين وهواة الرحلات البرية، مع اكتساء الروضات والفياض بالغطاء النباتي الذي يمنح المكان مشاهد طبيعية تعكس ثراء البيئة الصحراوية وتنوعها، فيما تمثل المراعي الطبيعية موردا بيئيا مهما يدعم التوازن البيئي ويحافظ على استدامة الأنشطة الرعوية المرتبطة بالموروث الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.

وأصبحت الحدود الشمالية وجهة مفضلة لعشاق السياحة الصحراوية من مختلف مناطق المملكة، لما تتمتع به من مساحات مفتوحة وتنوع جغرافي يمنح الزوار تجارب متنوعة في التخييم والرحلات البرية واستكشاف المواقع الطبيعية، وسط إقبال متزايد خلال مواسم الربيع والأمطار.

وتسجل أرض الحماد حضورا بارزا بين الوجهات البرية في المملكة، إذ تعد من أشهر المواقع التي يقصدها هواة المقناص سنويا، لما تتميز به من اتساع رقعتها الجغرافية وتنوع بيئاتها الطبيعية التي تستقطب الطيور المهاجرة. ويسهم موسم المقناص في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمنطقة، ويعزز مكانتها وجهة للسياحة الصحراوية والأنشطة المرتبطة بالموروث البيئي والثقافي.