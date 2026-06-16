شكرا لقرائتكم خبر قرية «المدانة» بالنماص.. لوحة تراثية تحتضن جمال الطبيعة وسحر الحياة الريفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل قرية «المدانة» الواقعة في مركز وادي زيد بمحافظة النماص جذب الزوار والسياح بوصفها إحدى أبرز الوجهات التراثية والريفية في منطقة عسير، لما تختزنه من مقومات طبيعية وثقافية تجمع سحر الجبال وإطلالات تهامة الخلابة وأصالة العمارة التقليدية، في مشهد يعكس جمال الموروث الجنوبي وروح المكان.

وباتت القرية خلال السنوات الأخيرة محطة مفضلة لعشاق السياحة الريفية والتراثية، بفضل ما تضمه من بيوت حجرية قديمة ومسارات تاريخية وتجارب تحاكي نمط الحياة التقليدية في جنوب المملكة، إلى جانب طبيعتها الخضراء وأجوائها المعتدلة التي تمنح الزوار تجربة استثنائية بين أحضان الجبال المطلة على سهول تهامة.

وتتناغم المنازل الحجرية القديمة في «المدانة» ضمن لوحة عمرانية متناسقة تعكس جمال العمارة التقليدية، فيما تضيف المدرجات الزراعية الممتدة على سفوح الجبال طابعا بصريا فريدا، إذ لا تزال القرية تحافظ على نشاطها الزراعي التقليدي الذي اشتهرت به منذ عقود طويلة، خاصة في زراعة القمح والشعير والذرة والعدس المحلي المعروف بالبلسن.

وأوضح المواطن عامر يحيى الشهري، في حديثه لوكالة الأنباء السعودية «واس»، أن أهالي القرية حرصوا على المحافظة على المنازل القديمة والمزارع التراثية والمسارات التاريخية، بما أسهم في تعزيز مكانة «المدانة» وجهة سياحية وتراثية تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها.

وأضاف أن القرية تحتضن نوعا تراثيا نادرا من حبوب البر يعرف باسم «المابية»، الذي ما يزال يحتفظ بخصائصه الزراعية القديمة دون أي تعديلات حديثة، ليشكل جزءا من الهوية الزراعية والتراثية للمكان.

وتضم «المدانة» عددا من المسارات التاريخية والطبيعية التي يقصدها هواة المشي والاستكشاف، من أبرزها طريق «العصبة» التاريخي، الذي كان يستخدم قديما لعبور الحجاج من الجنوب إلى الشمال، إضافة إلى مسارات جبلية مطلة على تهامة توفر تجارب سياحية ثرية لمحبي المغامرة والطبيعة.

ويقطن القرية نحو ألفي نسمة، جسدوا روح التعاون والتكاتف من خلال جهودهم في ترميم المنازل القديمة والحفاظ على الهوية التراثية للمكان، الأمر الذي أسهم في تحويل «المدانة» إلى نموذج ناجح للقرى التراثية والسياحة الريفية في جنوب المملكة.

وشهدت القرية خلال العام الماضي إقبالا متزايدا من الزوار، إذ استقبلت أكثر من 40 ألف زائر، وسط توقعات بارتفاع الأعداد مع تنامي الاهتمام بالسياحة التراثية والريفية، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع التجارب السياحية وإبراز الهوية الثقافية للمناطق.