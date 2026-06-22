النحل النداف يعزز التنوع الحيوي في بيئات الحدود الشمالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد النحل النداف أو نحل الصوف (Anthidium sp) من الحشرات الملقحة التي تسهم في دعم التنوع الأحيائي بمنطقة الحدود الشمالية، من خلال دوره الحيوي في تلقيح النباتات البرية والمزهرة والمحافظة على استدامة النظم البيئية الطبيعية.
ويرصد هذا النوع من النحل في عددٍ من المواقع الطبيعية والسهول المفتوحة التي تحتضن النباتات المزهرة خلال مواسم الربيع، ويتميز بألوانه الزاهية ونقوشه المتباينة، ويصنف ضمن أنواع النحل الانفرادي.
ويؤدي النداف دورا بيئيا مهما في دعم الغطاء النباتي الطبيعي، من خلال المساهمة في تلقيح العديد من النباتات البرية.
ويؤكد مختصون في التنوع الأحيائي أن رصد النحل النداف في البيئات الطبيعية بالحدود الشمالية يعد مؤشرا على سلامة الموائل الطبيعية وتوافر مصادر الغذاء النباتية.
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