شورى تقود التجربة السياحية الجديدة في البحر الأحمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل وجهة البحر الأحمر ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية الرائدة في المنطقة، من خلال تطوير تجارب تجمع بين الطبيعة البكر والضيافة الفاخرة والاستدامة، في نموذج سياحي يستهدف تقديم تجربة مختلفة على ساحل البحر الأحمر.

وتشكل جزيرة شورى القلب النابض لوجهة البحر الأحمر، إذ طُورت وفق مخطط "كورال بلوم" المستوحى من جمال الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، لتقدم مزيجاً من الإقامة الراقية والتجارب البحرية والترفيهية. وتحتضن الجزيرة عند اكتمالها 11 منتجعاً عالمياً وأكثر من 300 وحدة سكنية تحمل علامات تجارية متنوعة، إضافة إلى مرسى لليخوت وملعب جولف يعد الأول من نوعه على جزيرة في السعودية، ما يجعلها نقطة الانطلاق الرئيسة للزوار الراغبين في استكشاف وجهة البحر الأحمر وما توفره من تجارب متنوعة.

وتوفر جزيرة شورى لزوارها تجربة متكاملة تجمع بين الاسترخاء والترفيه والأنشطة البحرية في بيئة تعتمد على مبادئ الاستدامة والطاقة المتجددة، حيث تضم مجموعة من المنتجعات الفاخرة التي تلبي تطلعات الباحثين عن الإجازات العائلية أو تجارب العافية والاستجمام، كما تحتضن الجزيرة مرافق صحية وترفيهية متنوعة ضمن منطقة "سيا"، تشمل مراكز السبا والنوادي الرياضية والأنشطة البحرية، إلى جانب مركز مجتمعي وأسواق تعكس جوانب من الثقافة السعودية وتمزج بين الموروث المحلي وأسلوب الحياة الفاخر، بما يمنح الزوار تجربة تجمع بين الراحة والترفيه والاكتشاف.

وتعكس شورى جانباً من التحول الذي يشهده القطاع السياحي السعودي، من خلال تقديم تجارب تستند إلى المقومات الطبيعية الفريدة للبحر الأحمر، وتجمع بين الضيافة الراقية والحفاظ على البيئة والهوية المحلية، كما تمنح الزوار فرصة لاكتشاف جزر وشواطئ ظلت لسنوات طويلة بعيدة عن الحركة السياحية التقليدية، قبل أن تتحول إلى وجهة تستقطب الباحثين عن تجارب مختلفة في واحدة من أكثر البيئات البحرية تنوعاً في العالم.

ومع التوسع المتواصل في افتتاح المنتجعات والتجارب الجديدة، تواصل وجهة البحر الأحمر تعزيز حضورها على خريطة السياحة العالمية، مستفيدة من موقعها الفريد وطبيعتها البكر ومشروعاتها التي تجمع بين الابتكار والاستدامة، لتقدم نموذجاً جديداً للسياحة الشاطئية الفاخرة في المملكة.

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