شكرا لقرائتكم خبر «موهبة» تطلق معسكرين خارجيين لمنتخبي الأحياء والكيمياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» معسكرين عمليين خارجيين لمنتخبي الأحياء والكيمياء في مدينتي سيجيد وبودابست بالمجر، امتدادا للمرحلة الثانية من برنامج التدريب المكثف، ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، وذلك في إطار إعداد وتأهيل الطلبة الموهوبين للمشاركة في أولمبيادي الأحياء والكيمياء الدوليين 2026.

ويشارك في المعسكرين اللذين ينفذان خلال الفترة من 21 يونيو إلى 3 يوليو 2026، 19 طالبا وطالبة من المرشحين لتمثيل المملكة، بواقع 10 طلبة في معسكر الأحياء بمدينة سيجيد، و9 طلبة في معسكر الكيمياء بمدينة بودابست، حيث يتلقون برامج تدريبية مكثفة تركز على تنمية المهارات العملية والمخبرية، التي تمثل جزءا أساسيا من تقييم المشاركين في الأولمبيادات الدولية.

ويتضمن كل معسكر 80 ساعة تدريبية عملية موزعة على 10 جلسات، تهدف إلى تطوير قدرات الطلبة في تنفيذ التجارب العلمية والمخبرية، وتحليل النتائج، والتعامل مع التحديات التطبيقية وفق المعايير المعتمدة في المسابقات الدولية.

وتتيح المعسكرات للطلبة خوض تجارب عملية متقدمة تحاكي طبيعة اختبارات الأولمبيادات الدولية، بما يسهم في تعزيز فهمهم للمفاهيم العلمية، وتحويل المعرفة النظرية إلى مهارات تطبيقية متقدمة، تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالي الأحياء والكيمياء.