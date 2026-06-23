بيت الثقافة بنجران وجمعية الأدب المهنية ينظمان فعالية لتحفيز الحوار الأدبي والإبداعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم بيت الثقافة بنجران، بالتعاون مع جمعية الأدب المهنية، فعالية أدبية بعنوان «بوح النص ودهشة الحكاية»، بمشاركة عدد من الأدباء والكتاب والطلبة المهتمين بالأدب والسرد المحلي، وذلك بمقر البيت بمدينة نجران. وتضمنت الفعالية جلسات قرائية ونقاشات نقدية، وورش عمل قصيرة حول بناء السرد، وتقنيات المفاجأة السردية، ودور «البوح» في تطوير أصوات أدبية جديدة، إضافة إلى تناول أهمية توفير فضاء للحوار الأدبي بين الكفاءات المحلية وربط الممارسات الإبداعية بالجمهور المحلي، بما يسهم في صقل المواهب الأدبية وإيجاد بيئة تشجيعية للنشر والتبادل الثقافي. وشارك في الفعالية عدد من الروّاد والمواهب الصاعدة الذين قدّموا قراءات لنصوصهم، تلتها حلقات نقاش قدمها مختصون في الأدب والنقد تناولت أساليب السرد وسبل توظيف المفارقة والدهشة لإثارة تفاعل القارئ، إلى جانب استعراض تجارب كتابية مصغرة تهدف إلى تنشيط المشهد الثقافي في المنطقة ودعم الإبداع الكتابي.

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