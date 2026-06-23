شكرا لقرائتكم خبر «أصوات الإبل».. لغة فطرية تعبر عن المشاعر وتجسد إرث الصحراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد أصوات الإبل إحدى أبرز ملامح التراث الثقافي المرتبط بالبيئة الصحراوية في السعودية، إذ تمثل منظومة تواصل فطرية غنية بالدلالات، تعكس الحالة النفسية والجسدية للإبل، وتجسد عمق العلاقة التاريخية التي ربطت الإنسان العربي بهذا الحيوان منذ آلاف السنين. ولم تكن هذه الأصوات مجرد استجابات غريزية، بل تطورت عبر الزمن لتغدو لغة مفهومة لدى الرعاة والملاك، وموضوع اهتمام ثقافي وعلمي في العصر الحديث، في ظل الجهود التي تقودها القطاعات المعنية بالإبل المتمثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة للحفاظ على هذا الموروث وتعزيزه، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تحظى الإبل بمكانة راسخة في الذاكرة الثقافية العربية، بوصفها رمزا للصبر والقوة، والقدرة على التكيف مع قسوة الصحراء، ومن هذا الارتباط الوثيق نشأت معرفة دقيقة بسلوك الإبل وأصواتها، حتى أفرد لها العرب مسميات متعددة وثقتها المعاجم، وتناقلها المربون والرعاة جيلا بعد جيل.

وانعكس هذا الارتباط في الشعر العربي، حيث صور الشعراء مشقة السفر وقوة احتمال المطايا، ومن ذلك ما قاله الشاعر المخضرم حسان بن ثابت واصفا ناقته:

وإني لمزجاء المطي على الوجى..

وإني لتراك الفراش الممهد

أمون نسوت اللوث حتى أردها..

وإذا حل عنها رحلها لم تقيد

وفي دلالات الأصوات وفهم رعاة الإبل يؤكد المختصون أن لكل صوت تصدره الإبل دلالة خاصة؛ فالصوت قد يكون تعبيرٍا عن الطمأنينة، أو القلق، أو وسيلة نداء.

وتعد أصوات الإبل وسيلة تواصل فطرية ذات دلالات علمية، إذ تشير الدراسات السلوكية إلى أن الإبل تستخدم طيفا من الأصوات مثل الهدير، والأنين، والنهيم للتعبير عن الجوع، والألم، والقلق، والارتياح. وتؤكد أبحاث منشورة في Journal of Ethology أن هذه الأصوات ترتبط بحالات فسيولوجية ونفسية محددة، ويمكن رصد اختلافها باختلاف العمر والجنس والبيئة.