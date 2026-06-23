شكرا لقرائتكم خبر «نوق» تنظم فعالية «حليب الإبل.. من التراث إلى الأمن الغذائي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت علامة «نوق» فعالية بعنوان «حليب الإبل.. من التراث إلى الأمن الغذائي»، احتفاء باليوم العالمي للإبل، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمهتمين بقطاع الإبل، وبمشاركة مدير برنامج الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في المملكة الدكتور نزار حداد.

وشهدت الفعالية عددا من الأنشطة والتجارب التفاعلية التي استعرضت منتجات حليب الإبل وتطبيقاتها المتنوعة، إلى جانب تقديم نماذج من الابتكارات الغذائية الحديثة القائمة على حليب الإبل، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يشهدها القطاع في مجالات التصنيع الغذائي والاستدامة والتنمية الزراعية.

وأكد الرئيس التنفيذي لقطاع الزراعة في سواني، فوزان بن حمد الماضي، أن اليوم العالمي للإبل يمثل مناسبة للاحتفاء بإرث وطني عريق يشكل جزءا أصيلا من الهوية السعودية، مشيرا إلى أن قطاع الإبل يمتلك إمكانات كبيرة للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. وقال: نواصل في سواني العمل على تطوير قطاع الإبل من خلال تبني الممارسات الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الاستدامة، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار والابتكار في هذا القطاع الحيوي.