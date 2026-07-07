شكرا لقرائتكم خبر «اللومي الحساوي» موروث زراعي ينتجه مزارعو الأحساء ويغذي الأسواق بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشتهر محافظة الأحساء بإنتاج العديد من الفواكه والخضراوات الموسمية والمحاصيل الزراعية، ويأتي في مقدمتها «اللومي الحساوي» الذي تنتجه واحة الأحساء بفضل خصوبة تربتها ووفرة مواردها المائية، مما يسهم في تغذية أسواق الخضار والفواكه، وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية المحلية.

ومثلت تجربة المزارع محمد حسين في زراعة وإنتاج «اللومي الحساوي» بمحافظة الأحساء نموذجا في المحافظة على هذا الموروث الزراعي، وتعزيز الصناعات التحويلية المرتبطة به، مستفيدا من دعم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية» لصغار المزارعين.

وأوضح محمد حسين أن اللومي الحساوي يتميز بجودته وغزارة إنتاجه عام بعد عام، علاوة على تعدد استخداماته في الصناعات التحويلية، فيما أسهم دعم برنامج «ريف السعودية» في رفع كفاءة الإنتاج واستدامة النشاط الزراعي.

يذكر أن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية» يسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية بالمملكة، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم صغار المزارعين، ورفع كفاءة الإنتاج واستدامته.