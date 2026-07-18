تابع الان خبر دي صور 6 ضحايا من الفيوم ماتوا في السعودية : الغاز خنقهم حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - خيمت حالة من الحزن والأسى على أهالي مركز سنورس بمحافظة الفيوم، عقب ورود نبأ وفاة 6 شباب من أبناء المركز أثناء عملهم في العاصمة السعودية الرياض، إثر تعرضهم لاختناق داخل شقتهم السكنية بحي النسيم نتيجة تسرب غاز.

أكد ذوو الضحايا أن الشباب سافروا إلى المملكة العربية السعودية بحثًا عن فرصة عمل لتحسين أوضاعهم المعيشية، إلا أن تسربًا مفاجئًا للغاز داخل الشقة التي يقيمون بها أدى إلى وفاتهم جميعًا.

وضمت قائمة الضحايا 4 من أسرة واحدة “أبناء عم” من عزبة يوسف التابعة لقرية السعيدية، وهم: حسين طلبة، وفرج محمد، وفايد عبدالسميع، وأحمد ضيف، بالإضافة إلى شابين آخرين من عزبة الشيخ صالح، فيما لا يتجاوز عمر أكبر الضحايا 28 عامًا.

وقال أحمد طه، ابن عم أربعة من الضحايا، إن حالة من الانهيار والحزن تسيطر على أهالي القرية منذ تلقي الخبر، مؤكدًا أن الشباب لم يغادروا مصر إلا من أجل توفير حياة كريمة لأسرهم.

وأضاف، أن أصدقاء الضحايا المقيمين في الرياض أبلغوا أسرهم بالحادث، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا التواصل مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لنقل الجثامين إلى أرض الوطن ودفنهم بمقابر العائلة في محافظة الفيوم.

وتشهد قريتا عزبة يوسف وعزبة الشيخ صالح حالة من الحداد الشعبي، حيث تجمع الأهالي والجيران أمام منازل أسر الضحايا لمواساتهم، في مشهد يعكس حجم الفاجعة التي ألمت بالقرى الصغيرة، بعدما فقدت ستة من شبابها في حادث مأساوي وقع بعيدًا عن وطنهم أثناء سعيهم وراء لقمة العيش.