تابع الان خبر ده سبب وفاة 6 مصريين في السعودية : كلهم من الفيوم حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - لقي 6 مصريين من أبناء محافظة الفيوم مصرعهم إثر اختناقهم داخل شقة سكنية في العاصمة السعودية الرياض، بسبب تسرب غاز، وسط حالة من الحزن.

ووقعت المأساة داخل شقة كان يقيم بها الضحايا، حيث تعرضوا للاختناق نتيجة تسرب الغاز، فيما باشرت الجهات المختصة في المملكة إجراءات المعاينة والتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد تفاصيله.

وتعمل الجهات المعنية على استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بالضحايا، تمهيدًا لإبلاغ ذويهم وإنهاء الإجراءات المتعلقة بنقل الجثامين إلى مصر.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء الجالية المصرية، خاصة أهالي محافظة الفيوم، عقب انتشار نبأ وفاة الضحايا، فيما انهالت الدعوات لهم بالرحمة والمغفرة، ولذويهم بالصبر والسلوان.

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