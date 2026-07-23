أخبار من السعودية.. 16 يوماً للتنافس على شواغر المقاعد الجامعية عبر منصة «قبول»

قبول نهائي

ضوابط معتمدة

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 08:51 مساءً كتب شريف احمد - اتاحت منصة «قبول» التقديم على المقاعد الجامعية الشاغرة عبر مرحلتين تستمران حتى 6 أغسطس المقبل، لتمكين المتقدمين والمنسحبين من استكمال فرصهم التعليمية.وكشفت المنصة أن مرحلة الفرص المتبقية تستمر حتى 4 أغسطس. وتتيح هذه الفترة للمتقدمين التنافس على المقاعد الشاغرة المطروحة من قبل الجامعات عبر المنصة.اشترطت المنصة للاستفادة من هذه المرحلة ألا يكون المتقدم قد حصل على قبول نهائي في المرحلة الرئيسية، أو أن يكون قد انسحب من قبول سابق، موضحة أن قبول الطالب يعتمد بشكل أساسي على مدى توافر الشروط وانطباق معايير المفاضلة عليه.وأشارت منصة «قبول» إلى أن مرحلة استمرارية الفرص المتبقية ستبدأ في 5 أغسطس وتستمر ليومين حتى 6 أغسطس. وتُخصص هذه النافذة للتقديم على المقاعد التي قد تشغر نتيجة انسحاب بعض المقبولين خلال المرحلة السابقة.بينت المنصة أن هذه الخطوة تمنح المتقدمين فرصة مواصلة التنافس على المقاعد المتاحة وفق الضوابط المعتمدة. وتأتي المرحلتان بهدف تعريف الطلاب بآلية الاستفادة القصوى من الشواغر الأكاديمية بعد انتهاء فترات القبول الأساسية في الجامعات.ودعت المنصة جميع المتقدمين إلى متابعة حساباتها الرسمية للاطلاع على التحديثات المستمرة أولاً بأول. كما حثت على ضرورة مراجعة شروط الجامعات والمواعيد المحددة لكل مرحلة لضمان استغلال الفرص المتاحة بالشكل الأمثل.