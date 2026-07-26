أخبار من السعودية.. السجن 5 سنوات و10 ملايين ريال غرامة عقوبة إيذاء الحيوانات

عقوبات رادعة

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 03:29 مساءً كتب شريف احمد - توعدت وزارة البيئة والمياه والزراعة المتورطين في إيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية بعقوبات مغلظة، تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تبلغ عشرة ملايين ريال.وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات الحازمة تأتي لترسيخ مبدأ الرفق بالحيوان، مؤكدة أن حماية هذه الكائنات تُعد ركيزة أساسية للحفاظ على استدامة الثروة الحيوانية في المملكة.وبينت أن النظام يتيح للجهات المعنية إيقاع عقوبة السجن، أو الغرامة المالية المليونية، أو تطبيق كلتا العقوبتين معاً بحق المخالفين، مشيرة إلى أن القرار يشمل كل من يقوم بإيذاء الحيوانات بأي شكل من الأشكال.ولفتت الوزارة إلى أن هذه العقوبات الرادعة تستند صراحة إلى نص المادة الثامنة والعشرين من نظام الزراعة، مضيفة أن هذا النظام صدر بموجب المرسوم الملكي رقم «م/64» وتاريخ العاشر من شهر شعبان لعام 1442 هجرية.ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة العموم إلى الالتزام بالأنظمة وتجنب الممارسات المسيئة، لافتة الى أن قنواتها الرسمية وهاتف الطوارئ «939» مخصصة لخدمة المستفيدين وتلقي البلاغات لضمان تطبيق النظام وحماية الثروة الحيوانية.