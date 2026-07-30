أخبار من السعودية.. 32 ساعة من الحالات الغبارية في إقليم الشرق الأوسط خلال يوم واحد.. والأردن بالصدارة

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:46 مساءً كتب شريف احمد - أصدر المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية تقريره اليومي للحالات الغبارية في إقليم الشرق الأوسط، موضحًا أنه جرى تسجيل 32 ساعة من الحالات الغبارية في عدد من دول الإقليم بتاريخ 29 يوليو 2026، فيما لم تُسجَّل أي حالات غبارية في بقية دول المنطقة خلال الفترة ذاتها.
وأشار التقرير إلى أن بيانات الرصد اعتمدت على تقارير محطات الأرصاد الجوية (METAR)، ضمن منظومة المتابعة اليومية التي ينفذها المركز لرصد تطورات العواصف الغبارية والرملية في الإقليم، بما يسهم في تعزيز جاهزية الجهات المعنية، ودعم جهود الإنذار المبكر والحد من آثار الظواهر الجوية على الصحة العامة وقطاعي النقل والطيران.
أبرز الحالات المسجلةوأوضح التقرير أن الأردن تصدرت دول الإقليم من حيث إجمالي ساعات الحالات الغبارية المسجلة بواقع 15 ساعة، تلتها باكستان بـ 6 ساعات، ثم إيران بـ 5 ساعات، فيما سجلت الإمارات العربية المتحدة 3 ساعات، وسجلت المملكة العربية السعودية ساعتين، بينما سجلت مصر ساعة واحدة.
وأشار التقرير إلى أن بيانات الرصد اعتمدت على تقارير محطات الأرصاد الجوية (METAR)، ضمن منظومة المتابعة اليومية التي ينفذها المركز لرصد تطورات العواصف الغبارية والرملية في الإقليم، بما يسهم في تعزيز جاهزية الجهات المعنية، ودعم جهود الإنذار المبكر والحد من آثار الظواهر الجوية على الصحة العامة وقطاعي النقل والطيران.