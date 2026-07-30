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أخبار من السعودية.. 32 ساعة من الحالات الغبارية في إقليم الشرق الأوسط خلال يوم واحد.. والأردن بالصدارة

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عبدالله العماري-الرياض  0 تبليغ

أخبار من السعودية.. 32 ساعة من الحالات الغبارية في إقليم الشرق الأوسط خلال يوم واحد.. والأردن بالصدارة

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:46 مساءً كتب شريف احمد - أصدر المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية تقريره اليومي للحالات الغبارية في إقليم الشرق الأوسط، موضحًا أنه جرى تسجيل 32 ساعة من الحالات الغبارية في عدد من دول الإقليم بتاريخ 29 يوليو 2026، فيما لم تُسجَّل أي حالات غبارية في بقية دول المنطقة خلال الفترة ذاتها.

أبرز الحالات المسجلة

وأوضح التقرير أن الأردن تصدرت دول الإقليم من حيث إجمالي ساعات الحالات الغبارية المسجلة بواقع 15 ساعة، تلتها باكستان بـ 6 ساعات، ثم إيران بـ 5 ساعات، فيما سجلت العربية المتحدة 3 ساعات، وسجلت المملكة العربية ساعتين، بينما سجلت مصر ساعة واحدة.
وأشار التقرير إلى أن بيانات الرصد اعتمدت على تقارير محطات الأرصاد الجوية (METAR)، ضمن منظومة المتابعة اليومية التي ينفذها المركز لرصد تطورات العواصف الغبارية والرملية في الإقليم، بما يسهم في تعزيز جاهزية الجهات المعنية، ودعم جهود الإنذار المبكر والحد من آثار الظواهر الجوية على الصحة العامة وقطاعي النقل والطيران.

استمرار أعمال الرصد والتحليل

وأكد المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية استمرار أعمال الرصد والتحليل اليومي للحالات الغبارية، ونشر التقارير الدورية التي تسهم في رفع مستوى الوعي وتوفير المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار، تحقيقًا لأهدافه في تعزيز التعاون الإقليمي بمجال مراقبة العواصف الغبارية والرملية والإنذار المبكر بها.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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