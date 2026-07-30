أخبار من السعودية.. المغرب: الهجمات على المملكة تهديد مرفوض لأمن الخليج والشرق الأوسط

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - أدانت المملكة المغربية بأشد العبارات الهجمات بطائرات مسيرة التي استهدفت منشآت بترولية في المملكة العربية السعودية. وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن المغرب تعد هذه الهجمات انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية، ومساسًا خطيرًا بأمنها القومي، وتهديدًا مرفوضًا لأمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط بأسره.
وأفاد البيان أن المملكة المغربية تعبر عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذا العدوان الغاشم، وتؤكد وقوفها المطلق إلى جانبها في كل الإجراءات المشروعة التي تتخذها للدفاع عن سيادتها، وحماية أمنها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأفاد البيان أن المملكة المغربية تعبر عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذا العدوان الغاشم، وتؤكد وقوفها المطلق إلى جانبها في كل الإجراءات المشروعة التي تتخذها للدفاع عن سيادتها، وحماية أمنها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.