أخبار من السعودية.. الرياض.. بدء تنفيذ جسور تقاطع نجم الدين الأيوبي ضمن تطوير طريق جدة

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:32 مساءً كتب شريف احمد - بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ أعمال جسور تقاطع نجم الدين الأيوبي، التي تُعدُّ من المراحل الأولى لمشروع تطوير طريق جدة، وتشمل إنشاء جسرين رئيسين لخدمة الحركة في الاتجاهين، إلى جانب جسرين للدوران؛ بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة الربط بين المحاور الرئيسة.

ويمتدُّ مشروع تطوير طريق جدة بطول 29 كيلومترًا، ويشمل إنشاء 14 جسرًا، وتوسعة الطريق إلى 5 مسارات رئيسة في كل اتجاه، بما يرفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 350 ألف مركبة يوميًّا، إضافة إلى إنشاء جسور للمشاة لتعزيز السلامة المرورية.

وترافق الأعمال الميدانية خطة متكاملة لإدارة الحركة المرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تتضمَّن تطبيق المرحلة الأولى من تحويلة مرورية مؤقتة ابتداءً من 2 أغسطس 2026م، وتشمل إغلاق المنحدر القادم من طريق جدة باتجاه الغرب والمؤدي إلى تقاطع نجم الدين الأيوبي، وتحويل الحركة المرورية إلى الطرق المحلية شمال طريق جدة، مع الإبقاء على 4 مسارات في كل اتجاه عبر مسار التحويلة لضمان استمرارية الحركة المرورية. الهيئة الملكية لمدينة الرياض ويمثِّل مشروع تطوير طريق جدة امتدادًا لبرنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في مدينة الرياض، الذي أطلقته الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

ويهدف إلى تنفيذ وتطوير أكثر من 500 كيلومتر من شبكة الطرق في العاصمة، عبر رفع كفاءة المحاور القائمة، وتعزيز ترابطها، فضلاً عن استحداث طرق جديدة؛ بما يدعم بناء منظومة نقل حضرية متكاملة ومستدامة، تواكب النمو المتسارع للمدينة، وترتقي بجودة الحياة.