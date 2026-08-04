أخبار من السعودية.. تنظيم جديد لمرافق الضيافة.. عاملان لكل غرفة فاخرة ومهلة للمرخصين

تعليمات الوزارة

تنظيمات جديدة

قياس الالتزام

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 07:55 مساءً كتب شريف احمد - ألزمت وزارة السياحة جميع مرافق الضيافة بتوفير حد أدنى من العاملين بحسب التصنيف، على أن يبدأ إيقاع العقوبات على المخالفين مطلع عام 2027، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات وكفاءة التشغيل.وأوضحت الوزارة أن التعليمات الجديدة تطبق إلزامياً على جميع مرافق الضيافة السياحية المرخصة في مختلف مناطق المملكة.حددت التعليمات عاملين اثنين لكل غرفة في فئة «خمس نجوم فاخر»، بينما اشترطت عاملين لكل خمس غرف في فئتي «خمس نجوم» و«أربع نجوم» والفنادق التراثية.وبيّنت الوزارة ضرورة توفير عامل واحد لكل خمس غرف في فئتي «ثلاث نجوم» و«نجمتان»، وكذلك في الشقق المخدومة وبيوت العطلات المصنفة كدرجة أولى.أشارت الوزارة إلى تحديد عامل واحد لكل ثماني غرف في الشقق المخدومة وبيوت العطلات الاقتصادية، وعامل لكل عشر غرف لفئة «نجمة واحدة» والنزل والمرافق غير المصنفة. وتشمل التنظيمات الجديدة الفنادق، والفلل والشقق الفندقية والمخدومة، والمنتجعات، والنزل، والفنادق التراثية، وبيوت العطلات.ومنحت الوزارة المرافق التي تصدر تراخيصها حديثاً مهلة مواءمة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ إصدار الرخصة للالتزام بالقرار.وأضافت أن المرافق التي يتغير تصنيفها لدرجة أعلى تُمنح مهلة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ شهادة التصنيف الحديثة لزيادة أعداد عامليها.أكدت الوزارة اعتمادها على بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقياس الالتزام، سواء للعمالة المسجلة مباشرة على المنشأة أو عبر منصة «أجير».وشددت على ضرورة تسجيل جميع العاملين في أنظمتها وأنظمة الموارد البشرية قبل مزاولتهم العمل، مع تحديث البيانات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر عند أي حذف أو إضافة.وتستهدف هذه الخطوة التنظيمية ضمان كفاية الكوادر البشرية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية في قطاع الضيافة.