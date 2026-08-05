أخبار من السعودية.. فلكية جدة: «التربيع الأخير» يفتح نافذة لرصد فوهات القمر وتضاريسه

ارتفاع القمر

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فترة وجيزة

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن القمر يُرصد في طور التربيع الأخير لشهر صفر بعد منتصف الليل اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026، حيث يبدو نصف قرصه تقريبًا مضاءً والنصف الآخر مظلمًا، في مرحلة يكون خلالها قد أكمل نحو ثلاثة أرباع مداره حول الأرض خلال الشهر القمري.وبيّن أبوزاهرة أن فترة التربيع الأخير تُعد من أفضل الأوقات لرصد تضاريس سطح القمر باستخدام المنظار أو تلسكوب صغير، مشيرًا إلى أن الجبال والفوهات القمرية تظهر بوضوح على امتداد خط الفصل بين الجزء النهاري والجزء المظلم، نتيجة تداخل الضوء والظلال، ما يمنح المشاهد إحساسًا بالعمق ويجعل هذه المرحلة مناسبة للرصد والتصوير الفلكي.أضاف أن القمر سيواصل ارتفاعه في السماء بعد منتصف الليل، ليصبح مرتفعًا مع بداية شروق شمس الخميس 6 أغسطس، ويظهر حينها في خلفية سماء يغلب عليها اللون الأزرق لضوء الفجر، لافتًا إلى إمكانية مواصلة رصده بالمنظار خلال ساعات الصباح، قبل أن يغرب قرابة الظهر بالتوقيت المحلي.وأشار إلى أن متابعة القمر في طور التربيع الأخير لا تقتصر على الجانب الجمالي للرصد، بل توفر فرصة لفهم دورة أطواره بصورة عملية، إذ يمكن ملاحظة التغير التدريجي في الجزء المضاء من قرصه خلال الشهر القمري، من التربيع الأخير إلى الهلال ثم المحاق، بما يساعد على استيعاب حركة القمر حول الأرض ودور ضوء الشمس في تشكيل أطواره الظاهرية.لفت أبوزاهرة إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تقلص المسافة الظاهرية بين القمر والشمس تدريجيًا، بالتزامن مع انتقاله نحو طور هلال نهاية الشهر، حيث سيصبح من الممكن رؤيته لفترة وجيزة قبيل شروق الشمس، وذلك استعدادًا لوصوله إلى منزلة الاقتران التي تمثل بداية دورة قمرية جديدة ودخول شهر ربيع الأول 1448هـ.