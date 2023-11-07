بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وشاختار في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم لكم بوابة الخليج 365 خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك الأوكراني والتي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب فولكسبارك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويخوض فريق برشلونة المباراة بقيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة، من أجل حسم بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور التالي من البطولة.

على الجانب الأخر يبحث فريق شاختار دونيتسك عن الفوز في لقاء اليوم أمام العملاق الكتالوني من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على احدى بطاقتي التأهل بالمجموعة للدور التالي.

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وشاختار اليوم سيكون محل بحث جماهير وعشاق كرة القدم الأوروبية حيث تتجه الجماهير المحبة للفريق الكتالوني لمتابعة المباراة في موعدها المحدد.

ونجح العملاق الكتالوني في تحقيق العلامة الكاملة خلال الجولات الثلاثة السابقة بالفوز فيهم جميعا والتربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة بـ9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن فريق بورتو الوصيف.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام شاختار

حارس المرمى: تير شتيجن

الدفاع: بالدي - إينيجو مارتينيز - جول كوندي - رونالد أراوخو

الوسط: أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - جافي

الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس

موعد مباراة برشلونة وشاختار والقناة الناقلة :

ستنطلق مباراة برشلونة ضد شاختار في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت مكة المكرمة، 9:45 مساءً بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز برشلونة بهدفين دون رد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، والتي أقيمت في الجولة الثالثة، ويأمل فريق شاختار رد اعتباره بلقاء اليوم متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور.

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