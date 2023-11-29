ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وجالاتا سراي بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وجالاتا سراي بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال أوروبا، يخشى فريق مانشستر يونايتد، توديع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات الليلة، عندما يواجه نظيره جالاتا سراي التركي، على ملعب علي سامي ين، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة.

وضمن بشكل رسمي نادي بايرن ميونخ، التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة دوري الأبطال، بعد أن وصل إلى النقطة 12 في صدارة المجموعة الأولى، ويأتي كوبنهاجن ثانيا برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد جالطة سراي "الثالث".

واستقبل مان يونايتد نظيره جالاتا سراي في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال، على ملعب أولد ترافورد يوم 3 أكتوبر الماضي.

وشهدت المباراة تفوق الضيوف بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ليلة شهدت تألق الأرجنتيني ماورو إيكاردي والذي خطف الفوز في الدقيقة 81.

ويحتاج مانشستر يونايتد للفوز أو التعادل على أقل تقدير في مباراة اليوم أمام جالاتا للحفاظ على آماله في التأهل، مع تعثر كوبنهاجن الدنماركي أمام بايرن ميونخ، سواء بالخسارة أو التعادل وفي حال خسارة الشياطين الحمر بمباراة اليوم، سيوعودون منافسات دوري أبطال أوروبا بشكل رسمي.

يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وجالاتا سراي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة مانشستر يونايتد وجالاتا سراي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وتُعد تلك المباراة حاسمة ومصيرية بالنسبة لـ مانشستر يونايتد الذي يحتاج لتحقيق الفوز أمام جالطة سراي من أجل إحياء فرصه في التأهل إلى دور الـ16.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وغلطة سراي؟

تذاع مباراة مانشستر يونايتد وغلطة سراي عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري عبر التلفاز، ويمكن مشاهدة المباراة عبر قناة “بي إن سبورت 2″، مساء يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2023 في تمام الساعة الـ7:45 بتوقيت القاهرة.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة اليوم