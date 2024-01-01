أفضل 10.. صلاح ضمن قائمة هدافي العالم 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - يظهر اللاعب محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 10 هدافين حول العالم في 2023.

صلاح عاش عامًا متباينًا مع ليفربول، بعدما قدم أداءً فرديًا استثنائيًا في 2023، لم يشفع له في تحقيق أي لقب جماعي، فضلًا عن فشل فريق يورجن كلوب في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

واستطاع محمد صلاح، إحراز 36 هدفًا هذا العام مع النادي والمنتخب.

وتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة هدافي العالم 2023، بعدما وصل إلى 54 هدفًا، إثر تسجيل 44 هدفًا مع النصر السعودي و10 أهداف رفقة منتخب المدرب روبرتو مارتينيز.

القائمة شهدت 9 لاعبين من أوروبا، إلى جانب نجم أفريقي وحيد، وآخر لاتيني من أمريكا الشمالية.

وينشط كل اللاعبين في الملاعب الأوروبية باستثناء كريستيانو رونالدو، إذ يلعب 10 منهم في الدوريات الإنجليزي، الألماني، الفرنسي، الإيطالي، الهولندي، التركي والبوسني.

مركز صلاح في قائمة هدافي العالم 2023

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر: 54 هدفًا (44 مع النادي و10 مع المنتخب)

2- الإنجليزي هاري كين مع مع توتنهام هوتسبير وبايرن ميونيخ: 52 هدفًا (43 مع النادي و9 مع المنتخب)

2- الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان: 52 هدفًا (42 مع النادي و10 مع المنتخب)

4- النرويجي إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي: 50 هدفًا (44 مع النادي و6 مع المنتخب)

5- البوسني نيمانيا بيلبيجا مع زرينيسكي موستار البوسني: 39 هدفًا (جميعها مع النادي)

5- المكسيكي سانتياجو خيمينيز مع فينورد الهولندي: 39 هدفًا (37 مع النادي و2 مع المنتخب)

7- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مع إنتر: 37 هدفًا (جميعها مع النادي)

8- المصري محمد صلاح مع ليفربول: 36 هدفًا (30 مع النادي و6 مع المنتخب)

8- الأرجنتيني ماورو إيكاردي مع جالاتا سراي التركي: 36 هدفًا (جميعها مع النادي)

8- اليوناني فانجيليس بافليديس من زد ألكمار الهولندي: 36 هدفًا (جميعها مع النادي)