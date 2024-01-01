رونالدو يتصدر.. الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في عام 2023، وتصدر القائمة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي متفوقا على جناح باريس سان جيرمان كيليان مبابي، بالإضافة إلى هاري كين مهاجم البايرن وهالاند لاعب مانشستر سيتي.

وجاء أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في 2023 كالتالي:

1.كريستيانو رونالدو - 54 هدفا

2.كيليان مبابي - 52 هدفا

3.هاري كين - 52 هدفا

4.إيرلينج هالاند - 50 هدفا

5.جاربهان كوغلان - 42 هدفا

6.روميلو لوكاكو - 40 هدفا

7.دينيس بوانجا - 40 هدفا

8.جيرمان كانو - 40 هدفا

9.بارناباس فارجا - 39 هدفا

10.سانتياجو خيمينيز - 39 هدفا

وهذه هي المرة التاسعة التي يفوز بها كريستيانو رونالدو بجائزة من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، حيث فاز في الأعوام (2013، 2014، 2016، 2017، 2019) بجائزة أفضل هداف على مستوى المنتخبات، وفي أعوام (2014، 2015، 2020) بجائزة أفضل هداف على مستوى الأندية.

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