صفقة يابانية تشعل الصراع بين ليفربول وتوتنهام في الميركاتو الشتوي

يتنافس ثنائي الدوري الإنجليزي ليفربول وتوتنهام هوتسبير على صفقة قوية من صفوف فريق مونشنجلادباخ الألماني في الميركاتو الشتوي الجاري.

أكدت التقارير على رغبة ليفربول وتوتنهام في ضم الياباني كو إيتاكورا مدافع فريق مونشنجلادباخ الألماني في موسم الانتقالات الشتوية.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو فإن العديد من الأندية الكبرى تراقب إيتاكورا في عام 2024.

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وأكد أن ليفربول أرسل كشافيه عدة مرات لمتابعة أداء إيتاكورا، كما راقبه توتنهام أيضاً.

وأوضح فابريزيو رومانو أن شرط رحيل إيتاكورا عن الفريق الألماني في يناير غير صالح.

ويسعى ليفربول لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خاصة في خط الدفاع وسط الإصابات والغيابات التي يعاني منها الفريق، كما سيحث عن بديل للنجم المصري محمد صلاح، الذي يغيب عن الريدز بسبب مشاركته مع الفارعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا.