كيليان مبابي يتخطى رقم كافاني التاريخي مع باريس سان جيرمان

نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي، في تخطي رقم إدينسون كافاني، مع باريس سان جيرمان، بعد هدفه في شباك تولوز، في بطولة السوبر الفرنسي.

ويشارك كيليان مبابي أساسيًا في مباراة باريس سان جيرمان ضد تولوز، اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء في نهائي كأس الأبطال الفرنسي ( السوبر).

ونجح كيليان مبابي في تسجيل الهدف الثاني لصالح فريق باريس سان جيرمان في شباك تولوز، خلال الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول.

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وأصبح مبابي هداف باريس سان جيرمان التاريخي على ملعب البارك دي برينس، برصيد 111 هدفًا متفوقًا على إدينسون كافاني.

وتفوق مبابي على كافاني، الذي يمتلك 110 هدفًا، كهداف للنادي الباريسي على ملعبه.

وفي سياق آخر، تنتشر حالة من الجدل حول مصير مبابي مع باريس سان جيرمان، مع اقتراب نهاية عقده في صيف 2024.

ويرغب مبابي في خوض تجربة جديدة خارج الدوري الفرنسي، حيث يعد ريال مدريد هي الوجهة الأقرب له.