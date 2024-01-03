أنشيلوتي يعلق على أداء ريال مدريد المتواضع أمام مايوركا في الدوري الإسباني

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، على الفوز أمام ريال مايوركا، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

قال أنشيلوتي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: “كانت مباراة صعبة، على الرغم من أننا لم نلعب بأفضل مستوياتنا أيضًا، لقد افتقرنا إلى النشاط والتركيز في استغلال الهجمات”.

تابع: “الفترة الأولى من الموسم سجلنا العديد من الأهداف من الركلات الثابتة، طاقم التدريب الخاص بي، وليس أنا، يعمل بشكل جيد جدًا على هذا الأمر”.

أضاف: “صحيح أن لدينا مسددين جيدين جدًا ولاعبين جيدين جدًا مثل روديجر، الذي يلعب بمستوى عالٍ جدًا، مع الاستمرارية والتركيز، إنه مدافع آمن”.

أوضح: “لقد تم التخطيط لمنح فينيسيوس فرصة المشاركة لمدة 60 دقيقة فقط لأنه عائد من إصابة قوية”.

أكمل:”جولير بخير وهادئ، إنه سعيد جدًا بالعودة من الإصابة، ويبلغ من العمر 18 عامًا فقط، وهو هادئ ومرتاح جداً مع الفريق، هو حاضرنا ومستقبلنا وعلينا جميعاً التحلي بالصبر، شيئًا فشيئاً، سيحصل على دقائق اللعب”.

كشف: “لقد قمنا بعمل جيد، ولكن علينا أن نتطلع إلى الأمام، سيكون هناك تدوير بين اللاعبين في مواجهة أراندينا المقبلة، قد يتم استدعاء لاعب من الأكاديمية للعب بجوار ناتشو”.

أتم: “عليكم أن تتفاجأوا من عدم تسجيل جود بيلينجهام اليوم، هذه ليست وظيفته، لقد لعب بشكل جيد، ليس من المستغرب أنه لا يسجل الأهداف، بعد أن استقبلنا عددًا قليلاً من الأهداف (11) فهذا يعني أننا جميعًا عملنا بشكل جيد”.