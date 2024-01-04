الامارات | 26 لاعباً في قائمة منتخب الإمارات النهائية لكأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو، اليوم الخميس قائمة "الأبيض" التي ضمت 26 لاعباً، استعداداً للسفر إلى الدوحة في الثامن من الشهر الجاري لخوض مبارياته في نهائيات كأس آسيا 2023 المقررة في قطر من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل.

ويخوض المنتخب السبت المقبل مباراة ودية أمام عمان في البروفة الأخيرة قبل السفر إلى الدوحة، علما أن المنتخب سيلعب ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران وفلسطين وهونغ كونغ.

وضمت القائمة الجديدة: خالد عيسى وعلي خصيف، وخالد توحيد وخالد الهاشمي وخليفة الحمادي ومحمد العطاس وأحمد جميل وخالد الظنحاني وزايد سلطان وعبدالرحمن صالح وعبدالله إدريس وبدر ناصر وعلي سالمين ويحيى نادر ومحمد عباس وماجد راشد وعبدالله رمضان وطحنون الزعابي وعبدالله حمد ويحيى الغساني وحارب عبدالله وفابيو ليما وعلي صالح وعلي مبخوت وسلطان عادل وكايو كانيدو.