برشلونة يكشف تفاصيل إصابة كانسيلو وموقفه من السوبر الإسباني

كشف نادي برشلونة الإسباني، حجم إصابة البرتغالي جواو كانسيلو نجم الفريق الكروي الأول، والتي تعرض لها في مباراة لاس بالماس، وموقفه من السوبر الإسباني.

وأصدر نادي برشلونة يانًا رسميًا اليوم الجمعة، للكشف تشخيص إصابة كانسيلو النهائي وموقفه من السوبر الإسباني.

وتعرض كانسيلو للإصابة أمس خلال مشاركته مع برشلونة أمام نظيره لاس بالماس في الدوري الإسباني، حيث غادر المباراة متأثرًا بإصابته.

وأكد برشلونة في بيانه الرسمي على أن الفحوصات الطبية التي خضع لها جواو كانسيلو أثبتت إصابته بالتواء في الرباط الجانبي للركبة اليسرى.

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وأشار النادي الإسباني إلى أن مدة غياب كانسيلو تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

وكانت عدة تقارير صحفية أشارت إلى أن كانسيلو لن يستطع اللحاق للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني مع الفريق الكتالوني، المقرر إقامتها في السعودية منتصف الشهر الجاري.

وسيفتتح فريق برشلونة منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني بملاقاة نظيره أوساسونا، في الحادي عشر من يناير الجاري في الدور نصف النهائي من البطولة.