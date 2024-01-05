مبلغ خرافي.. مانشستر يونايتد يشترط لرحيل فاران إلى الدوري السعودي

وضع نادي مانشستر يونايتد شرطًا مثيرًا من أجل الموافقة على انتقال نجم الفريق الكروي الأول إلى دوري روشن السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب نادي اتحاد جدة السعودي في التعاقد مع الفرنسي الدولي رافائيل فاران، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الميركاتو الشتوي الجاري.

وذكرت صحيفة “milliyet” التركية، أن نادي الاتحاد يرغب في التعاقد مع فاران لتدعيم صفوفه في الميركاتو الجاري.

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وأشارت إلى أن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد سيقبلون بعرض مالي في حدود 30 مليون يورو للسماح برحيل فاران إلى الدوري السعودي.

وأوضحت الصحيفة التركية: “فاران يقترب من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، في ظل العروض المقدمة إليه وأبرزها من الدوري السعودي.

وسينتهى عقد فاران صاحب الـ30 عامًا، مع مانشستر يونايتد في 2025.

وكان فاران قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد عام 2021، قادمًا من ريال مدريد، فيما تبلغ القيمة السوقية له نحو 25 مليون يورو بحسب شبكة “ترانسفير ماركت”.