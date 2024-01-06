موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في نصف نهائي السوبر الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم الاسبانية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع ريال مدريد بنظيره أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في المباراة التي يستضيفها ملعب الأول بارك معقل النصر السعودي.



ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي ستبدأ من الدور نصف النهائي.

ويبحث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن تحقيق الفوز في مباراة الغد أمام أراندينا، والتي ستنطلق في العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

فيما يرغب دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم أمام لوجو، في المباراة التي ستنطلق في الخامسة مساءًا، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة الريال وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر والقنوات الناقلة



تنطلق مواجهة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، والتي يشهدها ملعب الأول بارك.

ومن المقرر إذاعة المواجهة المرتقبة عبر شبكة قنوات "ssc" السعودية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال السنوات الماضية.