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ريال مدريد وأراندينا.. موعد مباراة كأس إسبانيا اليوم والقناة الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ فريق الكرة الأول بنادي تحت القيادة القنية لـ كارلو أنشيلوتى الدير الفنى، أولى مواجهاته ببطولة كأس ملك إسبانيا بلاقاة نظيره أراندينا الذى يلعب فى دورى الدرجة الثانية الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد و أراندينا 

وتنطلق صافرة مباراة أراندينا وريال مدريد، في العاشرة والنصف من مساء اليوم السبت الماوفق 6 يناير 2024، بتوقيت القاهرة، الحادية عشر على ملعب "المونتيسيو"، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد و أراندينا

وتذاع مباراة ريال مدريد و أراندينا عبر شبكة قنوات SSC Sport الحقوق الحصرية لبطولة كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط، وتنقل عبر شاشة قناة SSC HD1 .

وتوج ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ20 فى تاريخه في الموسم الماضى، على حساب منافسه أوساسونا، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين على ملعب "لا كارتوخا" فى مدينة إشبيلية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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