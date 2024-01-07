ليفربول يطيح بـ آرسنال ويتأهل لدور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي

تمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز على حساب نظيره آرسنال، والتأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في غياب محمد صلاح.

وحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على حساب نظيره آرسنال، على ملعب الإمارات، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق ليفربول الفوز على آرسنال بنتيجة هدفين دون رد، ليواصل الجانرز نتائجه السلبية خلال المباريات الأخيرة.

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وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، حيث شهد العديد من المحاولات الهجومية ولكنها لم تسفر عن جديد.

وجاء الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 80، حيث أرسل أرنولد كرة عرضية رائعة سددها جاكوب كيويور، لاعب آرسنال، عن طريق الخطأ في مرماه.

وأضاف لويس دياز الهدف الثاني في شباك الجانرز في الدقيقة 90+5، ليؤكد تأهل ليفربول إلى دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي بثنائية نظيفة.