موعد مباراة ليفربول القادمة بعد الفوز على آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

يقدم لكم موقع “كورة 365” موعد مباراة ليفربول القادمة بعد الفوز على آرسنال والتأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل ليفربول إلى دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على آرسنال بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهم اليوم الأحد، على ملعب الإمارات.

وجاء الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 80، حيث أرسل أرنولد كرة عرضية رائعة سددها جاكوب كيويور، لاعب آرسنال، عن طريق الخطأ في مرماه.

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وأضاف لويس دياز الهدف الثاني في شباك الجانرز في الدقيقة 90+5، ليؤكد تأهل ليفربول إلى دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي بثنائية نظيفة.

موعد مباراة ليفربول القادمة

ويخوض ليفربول مباراته القادمة أمام نظيره فولهام، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لموسم 2023-2024.

وستقام مباراة ليفربول ضد فولهام، في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، يوم الأربعاء الموافق 10 يناير الجاري، على ملعب أنفيلد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.