الامارات | «الحاكمة» و«الوسمية» تتألقان بكأسي ولي عهد دبي للقايا البكار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت المطيتان «الحاكمة» و«الوسيمة» بكأسي ولي عهد دبي للقايا البكار في ثالث أيام مهرجان ولي عهد دبي للهجن، الذي يشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن، ضمن تحديات رموز سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، إذ أقيمت ثمانية عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات، وشهدت الفترتين الصباحية والمسائية في سن اللقايا مشاركة أكثر من 1808 مطية.

وحسم شعار سعيد جابر عبدالله محمد المنافسة على كأس ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح وجائزته المالية البالغة 1.5 مليون درهم، وذلك عن طريق «الحاكمة» التي سجلت توقيتاً بلغ 7:21:8 دقائق، بينما أهدى «قوس النصر» مالكه رامس محمد ظبيب العامري بندقية اللقايا الجعدان المفتوح وجائزة المليون درهم وذلك بعد قطعه مسافة السباق في زمن وقدره 7:20:0 دقائق.

وقاد المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري مطيته «الوسمية» لحصد كأس ولي عهد دبي للقايا البكار للإنتاج والجائزة النقدية البالغة مليون درهم في توقيت بلغ 7:22:6 دقائق، بينما تمكن «الظافر» القادم من المملكة العربية السعودية بشعار عامر راشد سعيد البريصي المري من حسم المنافسة على بندقية اللقايا الجعدان للإنتاج وجائزة الـ 800 ألف درهم مسجلاً التوقيت الأفضل في سن اللقايا وبلغ 7:15:6 دقائق.

وقام المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن علي سعيد بن سرود بتتويج الفائزين بالرموز عقب نهاية الشوط السادس.

من جهة أخرى تختتم هجن أبناء القبائل، غدا، الجزء الاول من مشاركتها في مهرجان ولي عهد دبي للهجن، من خلال تحديات سن اليذاع لمسافة ستة كيلومترات، وتشهد الفترة المسائية إقامة ستة عشر شوطاً، وستكون الاشواط الاربعة الاولى مخصصة للرموز، وهي كأس ولي عهد دبي لليذاع البكار المفتوح وجائزة نقدية تبلغ مليون ونصف المليون درهم، وبندقية اليذاع الجعدان المفتوح وجائزة المليون درهم، بالإضافة إلى كأس ولي عهد دبي لليذاع البكار للإنتاج وجائزة نقدية مليون درهم، وأخيراً بندقية الإيذاع الجعدان للإنتاج وجائزتها البالغة 800 الف درهم.