أرباح دار الأركان السعودية ترتفع إلى 260.24 مليون ريال في الربع الأول بدعم مبيعات العقارات

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مستويات قياسية جديدة يوم الأربعاء، مواصلين موجة الصعود القوية المدفوعة بالحماس المستمر حول الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توقعات التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاءت موجة الحماس الأخيرة في قطاع الذكاء الاصطناعي بعد أن توقعت شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز تحقيق إيرادات للربع الثاني أعلى من التوقعات، مدفوعة بطلب قوي على رقائق مراكز البيانات.

وقال كيفن جوردون، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي والاستراتيجية في مركز شواب للأبحاث المالية، إن السوق "لا يستطيع الإفلات من حالة النشوة المرتبطة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي".

وأضاف أن استمرار الحرب لفترة أطول وارتفاع أسعار البنزين قد يشكلان ضغوطًا على الإنفاق، لكن في غياب مؤشرات واضحة على فقدان الوظائف، لا يزال الاقتصاد بعيدًا عن الدخول في ركود كامل.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن شركة إيه دي بي أن التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي ارتفع بمقدار 109 آلاف وظيفة في أبريل، وهو أكبر ارتفاع منذ يناير 2025.

في الوقت نفسه، تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، حيث انخفضت عقود خام برنت بنسبة 6.6%، ما أدى إلى تراجع مؤشر قطاع الطاقة ضمن ستاندرد آند بورز 500 بنحو 3%. وأفاد مصدر باكستاني بأن واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق حول مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب.

ووفقًا لتقرير نشره موقع أكسيوس، فإن هذه المذكرة ستنص على إنهاء النزاع وبدء فترة تفاوض تمتد 30 يومًا للتوصل إلى اتفاق تفصيلي يشمل فتح مضيق هرمز، والحد من البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات الأمريكية.

وتعكس مكاسب الأسهم زيادة شهية المخاطرة لدى المستثمرين، خاصة مع استمرار قوة أرباح الشركات وبقاء آمال التوصل إلى اتفاق سلام. ومع ذلك، حذر بعض المحللين من التفاؤل المفرط في غياب إشارات أكثر وضوحًا على تقدم فعلي.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى شركة كابيتال دوت كوم، إن وول ستريت تواصل الرهان على أن الحرب في الشرق الأوسط لن تتصاعد مجددًا ولن تعرقل صعود الأسواق المدفوع بالأرباح.

وأضاف أن هناك خطرًا كبيرًا يتمثل في أنه إذا كان هذا الرهان خاطئًا، فقد تتعرض الأصول عالية المخاطر لانعكاس حاد، لكنه أشار إلى أن الإشارات الصادرة من الولايات المتحدة تبدو مطمئنة بأنها لا تسعى إلى تجدد التصعيد.

وخلال التعاملات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 450.72 نقطة، أو ما يعادل 0.91%، ليصل إلى 49,744.78 نقطة، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 57.64 نقطة، أو 0.79%، إلى 7,316.86 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 256.35 نقطة، أو 1.01%، إلى 25,582.48 نقطة.

وحققت ثمانية من أصل 11 قطاعًا رئيسيًا ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب، في حين صعد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 2.9% ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا.

وقفز سهم أدفانسد مايكرو ديفايسز بنسبة 16.7%، بينما ارتفع سهم منافستها إنتل بنسبة 2.7%. كما صعد سهم سوبر مايكرو كمبيوتر بنسبة 16.6% بعد توقعات قوية لإيرادات وأرباح الربع الرابع.

وارتفع سهم ألفابت بنسبة 1.5%، في حين قفز سهم إنفيديا بنسبة 4%.

وتفوقت الأسهم المرتفعة على المتراجعة بنسبة 2.27 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.54 إلى 1 في ناسداك. وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 36 مستوى مرتفعًا جديدًا خلال 52 أسبوعًا مقابل 13 مستوى منخفضًا، بينما سجل ناسداك 115 مستوى مرتفعًا جديدًا و50 مستوى منخفضًا.