أرباح السعودية للخدمات الأرضية تهبط 38% بالربع الأول 2026 لارتفاع مصاريف التشغيل

واصلت أسعار النفط تراجعها الحاد يوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوياتها في أسبوعين، بعد أن أفاد مصدر باكستاني بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق سلام مبدئي.

وانخفضت عقود خام برنت بمقدار 10.07 دولارات، أو بنسبة 9.2%، لتصل إلى 99.80 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 10:42 بتوقيت غرينتش، متراجعة دون مستوى 100 دولار للمرة الأولى منذ 22 أبريل. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 10.79 دولارات، أو بنسبة 10.6%، إلى 91.48 دولاراً للبرميل.

ويتجه الخامان لتسجيل أكبر خسائر يومية من حيث القيمة المطلقة خلال شهر، بعد أن كانا قد تراجعا بنحو 4% في الجلسة السابقة.

وقال مصدر من باكستان، التي تقوم بدور الوسيط، إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق على مذكرة تفاهم مبدئية من صفحة واحدة.

وذكرت منصة «أكسيوس» الإعلامية أن الولايات المتحدة تتوقع تلقي ردود من إيران على عدد من النقاط الرئيسية خلال 48 ساعة، مشيرة إلى أن هذه التطورات تمثل أقرب نقطة توصل إليها الطرفان نحو اتفاق منذ اندلاع الحرب.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تقبل إلا باتفاق «عادل وشامل».

وفي السياق ذاته، قال الجيش الأمريكي يوم الاثنين إنه دمّر عدة زوارق إيرانية صغيرة في إطار جهوده لمساعدة السفن العالقة على الخروج من مضيق هرمز.

وكانت اضطرابات الإمدادات الناتجة عن توقف حركة الملاحة عبر المضيق منذ بدء الحرب في فبراير قد دفعت أسعار النفط للارتفاع، حيث سجل خام برنت الأسبوع الماضي أعلى مستوياته منذ مارس 2022.

كما أدى إغلاق مضيق هرمز إلى انخفاض المخزونات العالمية من النفط والوقود، في ظل سعي المصافي لتعويض نقص الإنتاج.

وأفادت مصادر في السوق يوم الثلاثاء، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي، بأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت للأسبوع الثالث على التوالي، إلى جانب انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وبحسب المصادر، انخفضت مخزونات الخام بمقدار 8.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الأول من مايو، كما تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 6.1 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 4.6 مليون برميل.

ومن المنتظر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الذراع الإحصائي لوزارة الطاقة، في وقت لاحق من اليوم.