سعر النفط الخام يكسر خط اتجاه صاعد – توقعات اليوم – 06-05-2026

انزلق سعر النفط الخام (Crude Oil) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير، بالتزامن مع هبوطه دون مستوى دعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، هذا التطور يعزز من حدة الضغوط السلبية المحيطة بالسعر، ويشير إلى احتمالية استمرار التراجع وتعميق الخسائر خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع فقدان أحد أهم دعومه الفنية.

وفي المقابل تظهر بعض الإشارات الإيجابية في الخلفية مع بدء تشكل تقاطع صاعد على مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، وهو ما قد يمنح السعر فرصة للتماسك أو الدخول في تحركات عرضية مؤقتة.