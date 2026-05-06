تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 06-05-2026

يستقر سعر عملة دوج كوين (DOGEUSD) على سلسلة مكاسب متتالية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة الرقمية بتداولاته اللحظية القدامة، طيلة ثبات مستوى الدعم 0.1108$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 0.1175$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد