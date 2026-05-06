تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 06-05-2026

عاود سعر سهم أمريكان إنترناشيونال جروب AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC (AIG) الارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المقدم من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي، وذلك في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى سعر 77.25$، ليستهدف مستوى المقاومة 81.60$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد