سعر الفضة يشهد إشارات متباينة تبقيه تحت الضغط – توقعات اليوم – 06-05-2026

ارتفع سعر الفضة (SILVER)بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، متأثراً بتماسك مستوى الدعم 73.00$، ما منحه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق هذه المكاسب، إلا أن هذا الصعود واجه مقاومة مهمة عند المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة من السعر للتخلص من الضغوط السلبية التي سيطرت على تحركاته في الفترة السابقة.

ورغم هذا التحسن لا تزال التحديات قائمة مع استمرار سيطرة موجة هابطة فرعية على المدى القصير، إلى جانب بدء ظهور إشارات سلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد تفريغ حالة التشبع البيعي، هذه العوامل قد تحد من قدرة السعر على مواصلة الصعود، ما يبقي احتمالات التذبذب أو العودة للضغط السلبي قائمة خلال الفترة المقبلة.