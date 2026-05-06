تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 06-05-2026

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى المقاومة 82,000$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب على المدى القريب.