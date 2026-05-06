إطلاق البرنامج الصحي التطوعي في الحج بنسخته الـ 18

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينطلق البرنامج الصحي التطوعي في موسم حج 1447هـ بنسخته الثامنة عشرة الذي تنظّمه الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية (درهم وقاية) بالشراكة مع وزارة الصحة والتجمع الصحي بمكة ممثلاً بمدينة الملك عبدالله الطبية وجامعة أم القرى، وبإشراف وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، بالإضافة إلى لمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

ويشهد هذا الموسم مشاركة متطوعين ومتطوعات يمثلون أكثر من (30) جامعة محلية ودولية من مختلف الكليات الصحية.

وكشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية الدكتور جاسر بن عبدالله الشهري (درهم وقاية) الجهة المنفذة للبرنامج عن إطلاق حزمة من المبادرات الصحية الميدانية والوقائية في موسم حج هذا العام، من أبرزها مشاركة الجمعية للسنة الثانية على التوالي في تشغيل 4 عيادات صحية في طريق المشاة بين عرفات ومزدلفة بإشراف وزارة الصحة بعد التجربة الناجحة في تشغيل السيارات العام الماضي، بجانب تشغيل العيادات المتنقلة والميدانية، وتقديم خدمات الفحص الأولي، والتثقيف الصحي، ودعم التعامل مع الحالات الشائعة في موسم الحج مثل الإجهاد الحراري، الإعياء، مشكلات القدم، والحالات الصحية المرتبطة بالأمراض المزمنة، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الصحية وتعزيز الوقاية بين الحجاج.

وأضاف الدكتور جاسر: "كما تعمل الجمعية من خلال برامجها على ترسيخ مفهوم الوقاية قبل العلاج، من خلال التوعية الصحية، والكشف المبكر، ورعاية مرضى الأمراض المزمنة، وتنمية التطوع الصحي، وهي مجالات تنسجم مع رسالة الجمعية المعلنة في تحسين صحة الإنسان عبر برامج التوعية الصحية والفحص المبكر ورعاية مرضى الأمراض المزمنة بخبرات مهنية وتطوعية وشراكات مجتمعية".

وأوضح الشهري أن البرنامج الصحي التطوعي في الحج يقدّم فرصة واعدة لتفعيل واستثمار الكوادر الطبية المتطوعة من مختلف التخصصات الصحية؛ من خلال تحقيق نموذج تطوعي ميداني متطور لأنه مصمّم خصيصاً بما يتوافق مع طبيعة موسم الحج، وإحصائياته الصحية التي ترصد الإصابات الأكثر شيوعاً مثل الإجهاد الحراري وضربات الشمس وعلاج إصابات القدم السكري وحالات الإعياء وغيرها، بالإضافة إلى رصد نسبة المخاطر في كل منطقة من المشاعر، وأن البرنامج يخضع للتحديث سنوياً.

وأكد استعداد (درهم وقاية) لهذا الموسم امتداداً لمسيرتها في خدمة ضيوف الرحمن، وحرصها على الاستثمار في طاقات المتطوعين الصحيين، وتمكينهم من أداء دورهم المهني والإنساني ضمن بيئة ميدانية منظمة، وبما يعكس الصورة المشرّفة للعمل الصحي التطوعي في المملكة، مشيراً إلى أن الساعات التطوعية معتمدة من المنصة الوطنية للعمل التطوعي، ومنصة التطوع الصحي.

ويهدف البرنامج الصحي التطوعي بالحج إلى تحقيق تكامل نوعي بين الجهات الحكومية والخاصة عبر تقديم نموذج تطوعي ميداني يساهم في تعزيز الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، وابتكار حلول خلاقة في المجال الصحي وتطبيقاته وطب وإدارة الحشود، بالإضافة إلى رفع الوعي الصحي للحجاج عبر التثقيف الصحي، مما يؤدي إلى خفض الحالات الصحية الحرجة، والتقليل من الإصابات الموسمية المرتبطة بموسم الحج، وتقديم الرعاية الطبية الأولية للمصابين.

وكان البرنامج قد حصل على المركز الأول في النسخة الأولى من جائزة التميّز في خدمة ضيوف الرحمن في مسار الخدمات الصحية العامة المقدّمة من قبل وزارة الحج والعمرة وذلك في مؤتمر ومعرض الحج 2025.