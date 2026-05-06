شكرا لقرائتكم خبر جهود تكاملية في جزر فرسان تعزز الوعي البيئي خلال أسبوع البيئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد جزر فرسان فعاليات أسبوع البيئة 2026 تحت شعار «أثرك أخضر»، التي ينفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان ممثلا بوحدة الثروة السمكية بالمحافظة، في مشهد يجسد تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والخدمية والتطوعية؛ لتعزيز حماية البيئة وتنمية مواردها الطبيعية، من خلال حزمة من المبادرات والبرامج التوعوية الموجهة لمختلف فئات المجتمع.

واحتضن مرسى الغدير، إحدى أبرز المبادرات البيئية، تمثلت في تنفيذ حملة لتنظيف قاع المرسى بمشاركة فرق متخصصة من الغواصين، أسفرت عن استخراج كميات من المخلفات البحرية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على سلامة البيئة البحرية ورفع مستوى الوعي بأهمية حمايتها. وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من الجهات ذات العلاقة والفرق التطوعية، في إطار عمل تكاملي يبرز روح المسؤولية المشتركة تجاه البيئة، ويعزز من فاعلية المبادرات الميدانية التي تسهم في تحسين المشهد البيئي في الأرخبيل.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ برامج توعوية ومبادرات تثقيفية ركزت على أهمية المحافظة على البيئة البحرية والبرية في جزر فرسان، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، بما ينسجم مع مستهدفات الاستدامة البيئية. وأكد المشاركون أهمية استمرار هذه الجهود التوعوية والمبادرات البيئية، بوصفها ركيزة أساسية في ترسيخ الوعي المجتمعي، والحفاظ على المقومات الطبيعية التي تتميز بها جزر فرسان، بما يدعم استدامة مواردها للأجيال القادمة.