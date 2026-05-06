من شرانا تدخل تريند يوتيوب في السعودية.. وعبدالوهاب يطرح ألبومه الجديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرح الفنان عبدالوهاب ألبومه الغنائي الجديد، الذي يضم ستة أعمال متنوعة، في خطوة فنية جديدة يسعى من خلالها إلى ترسيخ حضوره في الساحة الغنائية الخليجية، بعد سلسلة من الأعمال التي حققت انتشارًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية.

وجاءت أغنية من شرانا في مقدمة الأعمال اللافتة في الألبوم، بعد أن سجّلت انتشارًا واسعًا ودخلت تريند يوتيوب في السعودية، وهي التجربة الأولى لعبدالوهاب في اللون الشعبي، من كلمات قوس، وألحان ياسر بو علي، وتوزيع مهند سيف.

ويضم الألبوم أيضًا أغنية الفصول الأربعة من كلمات ود، وألحان ياسر بو علي، وتوزيع هشام السكران، وأغنية مو تمام من كلمات العالية شموخ العقلا، وألحان ياسر بو علي، وتوزيع خالد عز، إضافة إلى أغنية آخر حدودك من كلمات ضي، وألحان راكان، وتوزيع براك المطوع.

كما يتضمن الألبوم أغنية تبقى حبيبي من كلمات مزيد، وألحان راكان، وتوزيع عمر صباغ، والتي لاقت بدورها انتشارًا واسعًا، إلى جانب أغنية على حاله من كلمات شامخ، وألحان أسامة بن جميل، وتوزيع هشام السكران.

ويأتي هذا الإصدار بعد حضور رقمي لافت لعبدالوهاب عبر عدد من أعماله السابقة، من بينها بين الأيادي، مبدأ، لحظة وحدة، أبغاني، ولو انكسرت، التي حققت مشاهدات مليونية وأسهمت في توسيع قاعدة متابعيه على المنصات الرقمية.

ويعكس الألبوم الجديد تنوعًا في اختيارات عبدالوهاب الغنائية، بين الأغنية العاطفية واللون الشعبي، مع حضور أسماء بارزة في الكلمة واللحن والتوزيع، في عمل يقدّم مرحلة مختلفة من تجربته الفنية.