أرباح مجموعة صافولا السعودية ترتفع إلى 284.52 مليون ريال بالربع الأول 2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية يوم الأربعاء، بعد إشارات من الولايات المتحدة إلى اقتراب التوصل لاتفاق مع إيران، في حين قفز الين الياباني إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين وسط توقعات بتدخل رسمي جديد من طوكيو لدعم العملة.

وارتفع الين بنسبة وصلت إلى 1.8% في تحرك سريع، ما دفع الدولار للهبوط إلى نحو 155 يناً، وهو أدنى مستوى له منذ 24 فبراير. وكان الدولار قد سجل في وقت سابق مكاسب واسعة أمام عدد من العملات قبل أن يتراجع بشكل مفاجئ أمام الين، مما أثار تكهنات بشأن تدخل جديد في سوق الصرف.

وكانت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما قد حذّرت في وقت سابق هذا الأسبوع من التحركات المضاربية في سوق العملات، بعد ارتفاع مفاجئ للين أثار الشكوك حول تدخل حكومي لدعمه.

وقالت كاتاياما للصحفيين عقب الاجتماع السنوي لبنك التنمية الآسيوي في أوزبكستان: «كما ذكرت مراراً، سنتخذ إجراءات حاسمة ضد التحركات المضاربية، بما يتماشى مع البيان الموقع بين اليابان والولايات المتحدة العام الماضي».

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من وزارة المالية اليابانية بسبب عطلة محلية.

ويرى محللون أن جزءاً من صعوبة وقف تراجع الين يعود إلى عوامل خارجة عن سيطرة اليابان، مثل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأسعار النفط، وهي عوامل تدعم قوة الدولار.

وفي هذا السياق، قال جيريمي ستريتش، رئيس استراتيجية العملات لمجموعة العشرة في سي آي بي سي كابيتال ماركتس، إن خفض قيمة الدولار مقابل الين يظل صعباً في ظل بقاء أسعار النفط مرتفعة واستقرار عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب مستويات 4.4%.

وأضاف: «من الصعب للغاية دفع الين للارتفاع إذا استمرت أسعار النفط مرتفعة أو بقيت عوائد السندات الأمريكية مرتفعة. ومع ذلك، فإن تراجع الدولار إلى حدود 156.5 رغم هذه الظروف يُعد نجاحاً نسبياً».

كما سجلت معظم العملات الرئيسية الأخرى مكاسب، مستفيدة من ضعف الدولار، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقاً مؤقتاً لعملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى تقدم نحو اتفاق شامل مع إيران.

وجاء ذلك بعد تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد فيها أن الولايات المتحدة حققت أهدافها في الحملة العسكرية ضد إيران.

في المقابل، تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء، حيث انخفض خام برنت بأكثر من 2.5% إلى نحو 106 دولارات للبرميل.

وارتفع اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.1735 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني بالنسبة نفسها إلى 1.3598 دولار.

وسجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريباً، مرتفعاً بنسبة 0.8% إلى 0.724 دولار، بعد قرار البنك المركزي الأسترالي رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

وتترقب الأسواق حالياً صدور بيانات الوظائف الأمريكية خارج القطاع الزراعي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي ستشكل اختباراً لمدى قوة الاقتصاد الأمريكي، وما إذا كان ذلك سيدفع الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، أو أن تباطؤ سوق العمل قد يعزز احتمالات خفضها.