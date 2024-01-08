"في غياب صلاح".. رابطة المحترفين تعلن قائمة المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
كشفت رابطة المحترفين الإنجليزية قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر 2023.
وشهدت القائمة وجود كل من، ألكسندر أرنولد (ليفربول)، وكول بالمر (تشيلسي)، ودومينيك سولانكي (بورنموث)، وريتشارليسون (توتنهام)، ومحمد قدوس (وست هام يونايتد)، وليون بيلي (أستون فيلا).
وغاب الجناح المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن القائمة المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر.
الجدير بالذكر أنه يتم تحديد الفائز بهذه الجائزة عن طريق تصويت الجمهور.
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