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"في غياب صلاح".. رابطة المحترفين تعلن قائمة المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشفت رابطة المحترفين الإنجليزية قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر 2023.

وشهدت القائمة وجود كل من، ألكسندر أرنولد ()، وكول بالمر ()، ودومينيك سولانكي (بورنموث)، وريتشارليسون (توتنهام)، ومحمد قدوس (وست هام يونايتد)، وليون بيلي (أستون فيلا).

وغاب الجناح المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن القائمة المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر.

الجدير بالذكر أنه يتم تحديد الفائز بهذه الجائزة عن طريق تصويت الجمهور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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