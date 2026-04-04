تكنولوجيا: سوني تدرس إطلاق PS6 بسعر مفاجئ لموازنة ارتفاع أسعار PS5 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ترفع سوني أسعار أجهزة PlayStation 5 مؤخرًا، حيث يبدأ سعر النسخة الرقمية الآن من 599.99 دولارًا، بينما يصل سعر PS5 Pro إلى 899.99 دولارًا، ما أثار تساؤلات واسعة بين اللاعبين حول جدوى هذه الزيادة.

وفي ظل هذا الوضع، ينصح بعض المسربين، مثل Moore’s Law Is Dead، بتأجيل الشراء حاليًا، مشيرين إلى أن سوني تعمل على تطوير PS6 بتكلفة إنتاج أقل من الأساس، ما قد ينعكس على سعره عند الإطلاق المتوقع في 2027.

وتشير التسريبات إلى أن PS6 قد يأتي بسعر أقل من PS5 Pro، بينما قد يقدم الإصدار المحمول منه تجربة قوية بسعر أقل من 600 دولار، مع دعم تشغيل ألعاب PS4 وPS5، إلى جانب أداء محسّن خاصة في تتبع الأشعة.

ورغم الانتقادات لسعر PS5 Pro، يرى البعض أنه لا يزال خيارًا مقبولًا نسبيًا في ظل ارتفاع أسعار أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب، التي تتجاوز 1000 دولار بسهولة، ما يجعل القرار بين الشراء الآن أو الانتظار مرهونًا باحتياجات المستخدم.

