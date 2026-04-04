تكنولوجيا: ظهور Galaxy S26 FE على Geekbench يكشف معالجه قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تظهر نتائج اختبار مبكر لهاتف Samsung Galaxy S26 FE على منصة Geekbench، بعد تشغيل نسخة أولية من الجهاز لاختبار الأداء.

ويسجل الهاتف 2,426 نقطة في اختبار النواة الواحدة و8,004 نقاط في اختبار تعدد الأنوية، مع تزويده بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، واعتماده على معالج Exynos 2500.

كما يكشف الاختبار أن الجهاز يعمل بنظام Android 17، وهو ما يشير إلى أن إطلاقه لن يكون قريبًا، خاصة أن هذا الإصدار من النظام لم يتم طرحه رسميًا بعد.

وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يستغرق الإعلان عن الهاتف عدة أشهر، وهو أمر منطقي نظرًا لأن الجيل السابق تم إطلاقه في سبتمبر من العام الماضي.

