تكنولوجيا: شاومي تطلق مكنسة روبوت قوية بسعر منخفض مع نظام خرائط بالليزر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدرج شاومي مكنسة Mijia Robot Vacuum 4 قبل إطلاقها الرسمي، مقدمة مزيجًا لافتًا من السعر المنخفض والمواصفات القوية.

وتطرح الشركة الجهاز بسعر يقارب 210 دولار، مع إمكانية انخفاضه أكثر عبر الدعم الحكومي في بعض المناطق، ما يجعله من أرخص الخيارات في فئته.

ورغم السعر، يقدم الجهاز قوة شفط تصل إلى 10,000 باسكال، وهي قيمة نادرًا ما تتوفر في هذه الفئة، إلى جانب نظام ملاحة بالليزر LDS بدلًا من الأنظمة المعتمدة على الكاميرا.

كما يوفر أربع أوضاع تنظيف، مع فرش جانبية مزدوجة مقاومة للتشابك، وخزان غبار بسعة 520 مل وخزان مياه 270 مل، لتغطية مساحات تصل إلى 300 متر مربع.

ويدعم الجهاز بطارية بسعة 5200 مللي أمبير تمنحه وقت تشغيل يصل إلى 180 دقيقة، مع قدرة على تجاوز عوائق حتى ارتفاع 20 مم، ما يجعله مناسبًا لمعظم المنازل.

ومن المقرر أن يبدأ البيع في 7 أبريل، ليقدم منافسة قوية أمام علامات مثل Roborock وDreame، خاصة مع هذا التوازن بين السعر والإمكانيات.

