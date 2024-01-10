تياجو سيلفا يكرر رقم جيجز في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

حقق تياجو سيلفا، نجم فريق تشيلسي، رقمًا فريدًا في نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد مشاركته رفقة البلوز أمام ميدلزبره.

وشارك تياجو سيلفا، أساسيًا في مباراة تشيلسي ضد ميدلزبره، التي جمعت بينهم، مساء الثلاثاء، على ملعب ريفرسايد، في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن تياجو سيلفا (39) سنة، هو أكبر لاعب يبدأ مباراة في نصف نهائي الرابطة الإنجليزية.

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وأضافت الشبكة، أن سيلفا حقق ذلك لأول مرة منذ رايان جيجز ضد سندرلاند قبل 10 سنوات ويومين في مثل هذا اليوم (40) سنة و 39 يومًا).

وانتصر فريق ميدلزبره الفوز على تشيلسي، بنتيجة هدف وحيد في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، عن طريق لاعبه هايدن هاكني.

وتمكن فريق ميدلزبره من تحقيق الفوز على حساب تشيلسي للمرة الأولى منذ 2006، كما أنه بات أول فريق من الدرجات السفلى ينتصر على البلوز في بطولة كأس الرابطة منذ أكتوبر 1999 ضد هدرسفيلد.