ميدلزبره يحقق فوزًا تاريخيًا على تشيلسي في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

حقق فريق ميدلزبره فوزًا تاريخيًا على حساب نظيره تشيلسي، بنتيجة هدف وحيد، في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وحل فريق تشيلسي ضيفًا على حساب نظيره ميدلزبره، مساء الثلاثاء، على ملعب ريفرسايد، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

وسجل فريق ميدلزبره هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، عن طريق لاعبه هايدن هاكني.

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واستمرت محاولات فريق تشيلسي الهجومية من أجل تعديل نتيجة اللقاء، ولكنها لم تؤتي ثمارها وتتحول إلى أهداف، ليؤجل حسم التأهل إلى مباراة الإياب، والتي ستقام على ملعب ستامفورد بريدج.

وتمكن فريق ميدلزبره من تحقيق الفوز على حساب تشيلسي للمرة الأولى منذ 2006، كما أنه بات أول فريق من الدرجات السفلى ينتصر على البلوز في بطولة كأس الرابطة منذ أكتوبر 1999 ضد هدرسفيلد.